Центр контролю та профілактики захворювань США об'єднав результати двох різних типів тестів на коронавірус, що спотворило загальну картину епідемії в Штатах.

Про це йдеться в статті американського видання The Atlantic.

У матеріалі сказано, що Центр зробив помилку, об’єднавши результати тестів, які діагностують коронавірус, з результатами тестів, які визначають, чи був у людини вірус коли-небудь взагалі.

В результаті цієї помилки, в США збільшилося навантаження на здатність проводити тестування людей, які хворіють COVID-19.

Агентство підтвердило The Atlantic, що результати тестів на вірус і антитіла змішувалися.

На основі некоректних показників деякі штати прийняли рішення про ослаблення карантинних заходів та відновлення економічної діяльності.

Використання такої практики свідчить про те, що як і раніше важко точно визначити, наскільки покращилась здатність США тестувати людей, інфікованих COVID-19.