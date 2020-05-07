У США збираються оприлюднити 53 стенограми допитів, які підтверджують, що Росія втручалася в американські президентські вибори в 2016 році.

Про це заявив виконуючий обов’язки директора Національної розвідки США Річард Гренелл.

Спочатку Білий дім пропонував не публікувати матеріали в справі про втручання Росії у вибори США, оскільки там можуть бути “державні секрети”. Таке рішення обговорили на Комітеті з розвідки. В результаті засідання було вирішено оприлюднити більшу частину матеріалів.

Рішення опублікувати матеріали і зробити їх публічними прийняли після відповідної вимоги представників Республіканської партії.

Після цього Міністерство внутрішньої безпеки США розіслало американським штатам меморандум, в якому попереджає про спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020.

53 стенограми, які збираються опублікувати, це понад 6 тисяч сторінок тексту.

В американських ЗМІ зазначили, що це приблизно в п’ять разів більше, ніж кількість сторінок в Біблії.

“Всі стенограми з нашими обов’язковими змінами можуть бути оприлюднені без будь-яких побоювань з приводу розкриття секретних матеріалів”, – написав Гренелл Шиффу (голови Комітету з розвідки) в листі від 4 травня.

Республіканці звинувачують Шиффа в тому, що він спеціально блокує публікацію доказів російського втручання, оскільки після їх виходу йому доведеться просити вибачення у президента Трампа за безпідставні звинувачення в тому, що американський лідер нібито був в змові з РФ.

“Протягом майже чотирьох років відомі політики і демократи стверджували, що президент Трамп вступив в змову з Росією, а Шифф зайшов так далеко, що казав, ніби у нього є “прямі докази” змови … Тепер, коли ці звинувачення було спростовано декількома розслідуваннями, американський народ заслуговує прозорості щодо того, чому громадські діячі, такі як Шифф, продовжують висувати такі дикі звинувачення”, – сказано в спільній заяві республіканців.