Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на прес-службу відомства.

“Міністерство юстиції повідомило про затримання громадянина Мексики за звинуваченням у тому, що він діяв як російський агент у Сполучених Штатах”, – наголошується в публікації.

За даними слідства, мексиканець Ектор Алехандро Кабрера Фуентес працював у Сінгапурі (як “професійний дослідник”) і був завербований росіянами минулого року.

Чоловік отримав завдання: орендувати квартиру в окрузі Майамі-Дейд (штат Флорида).

Фуентес їздив до Москви в лютому цього року. Там він зустрівся з неназваним російським чиновником, який доручив мексиканцю знайти автомобіль, що належить “джерелу в уряді США”, і записати його реєстраційний номер.

13 лютого Фуентес прибув до Майамі з Мехіко з тимчасовою бізнес-візою. Наступного дня його помітили охоронці біля місця, де проживає об’єкт спостереження. Крім того, там була помічена напарниця мексиканця, яка фотографувала номерний знак автомобіля. За даними телеканалу Fox News, це була дружина Фуентеса.

16 лютого чоловік і його дружина прибули в міжнародний аеропорт Майамі, щоб залишити США, де і були затримані.

Federal authorities have arrested a man accused of acting as a Russian spy in South Florida. https://t.co/4WvTSKACdv

— WSVN 7 News (@wsvn) February 19, 2020