Про це повідомляється в звіті міністерства праці США.
Уточнюється, що за даними міністерства, лише за останні два тижні через пандемію коронавірусу COVID-19 залишилися безробітними майже 10 мільйонів американців.
Відзначається, що станом на минулий тиждень в країні було 3,3 мільйона первинних заявок на матеріальну допомогу для безробітних.
Така кількість заявок побила рекорд 1982 го року. Тоді заявки на матеріальну допомогу подали 695 тисяч людей.
При цьому зазвичай кількість заявок на допомогу за один тиждень не перевищує 300 тисяч.
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