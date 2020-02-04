Федеральний суддя США Пол Еткен 5 жовтня розгляне справу стосовно партнерів Рудольфа Джуліані - Лева Парнаса й Ігоря Фрумана, яких звинувачують в шахрайстві при фінансуванні виборчої кампанії Республіканської партії.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент суд збирає додаткову інформацію, що стосується можливих порушень з боку Парнаса і Фрумана щодо фінансування виборчої кампанії Республіканської партії США.

У жовтні минулого року Фрумана і Парнаса звинуватили в тому, що вони нібито використовували підставну компанію для незаконного пожертвування в розмірі 325 тисяч доларів в комітет, який підтримує переобрання президентом США Дональда Трампа.

Ці гроші Парнас і Фруман отримували нібито від “українських чиновників і російського підприємця”. При цьому, імена донорів не називали.

Згідно з американським законодавством, приймати фінансування від іноземних осіб та передавати гроші на ті чи інші рахунки – заборонено. Також іноземні громадяни не мають права робити пожертвування.

Одне з можливих звинувачень, яке розгляне суд – чи дійсно Парнас і Фруман допомагали партнеру президента Трампа, Рудольфу Джуліані, шукати компромат щодо віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. В цьому аспекті суд хвилюють виплати, які Фруман і Парнас робили на рахунки Джуліані.

Згідно з рішенням суду, до 1 травня 2020 року сторони зобов’язуються викласти свої позиції, потім надати відповіді на позицію протилежної сторони. Після цього, 5 жовтня, почнеться сам процес за участю присяжних.

Очікується, що судовий процес може тривати два-три тижні.

“Я думаю, що правда вийде назовні, і ми всі дізнаємося і подивимося, що президент Трамп, генеральний прокурор Барр, Руді Джуліані і їх колеги зробили з ситуацією в Україні”, – сказав з цього приводу Парнас.

Саме після арешту Парнас став відомим, давши кілька інтерв’ю і заявивши про готовність свідчити у справі про імпічмент Трампа.

Двоє інших обвинувачених у цій же схемі з незаконними пожертвуваннями, Девід Коррейя і Андрій Кукушкін, також незабаром почують обвинувальні вироки. Крім незаконного фінансування, їх підозрюють у підтримці бізнесу з виробництва маріхуани.

Всі обвинувачені не визнали себе винними.