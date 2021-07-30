В США судитимуть екскардинала католицької церкви 91-річного Теодора МакКерріка (Theodore McCarrick). Його звинувачують у зґвалтуванні підлітка у 1970-х. Це перший подібний випадок в історії США.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

МакКеррік перестав бути кардиналом у 2019 році, після того, як розслідування Ватикану підтвердило, що він дійсно сексуально домагався як дорослих парафіян, так і дітей. Зокрема, екскардинала звинуватили в тому, що він зґвалтував хлопця-підлітка під час весілля в 1970-му році. Про це свідчать протоколи суду.

Екскардинала звинувачують за трьома пунктами: непристойна поведінка, напад та нанесення важких тілесних ушкоджень особі старшій 14 років.

Представник екскардинала Баррі Коберн додав, що “з нетерпінням чекає на розгляд справи в залі суду” й відмовився від коментарів.

Потерпілий розповів, що МакКеррік був другом родини та знущався з нього, коли він був підлітком (16 років). За його словами, він привів його до кімнати та пестив.

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У 2018 році у звіті католицької церкви Німеччини було визнано понад 3,6 тис. випадків сексуального насилля стосовно дітей з боку церковного духовенства в період з 1946 по 2014 рік. Доповідь готували впродовж чотирьох років. Здебільшого жертвами були хлопчики. Понад 50% з них – молодші 13 років. Кожний шостий випадок був пов’язаний зі зґвалтуванням. У сексуальному насиллі підозрювали щонайменше 1670 священнослужителів.