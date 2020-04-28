Про це повідомляє Bloomberg.
Використовувати танкери, як плавучі сховища, почали після того, як нікуди стало відправляти нову сировину.
Зараз танкери розташовано від міста Лонг-Біч до затоки Сан-Франциско.
На всіх танкерах зараз сконцентровано стільки нафти, що вона здатна задовольнити 20% світового попиту на сировину. Це понад 20 мільйонів барелів.
Цією нафтою можна було б забезпечити Німеччину, Францію, Італію, Великобританію та Іспанію.
До кризи світ споживав близько 100 мільйонів барелів на день. Зараз світу необхідно 65 – 70 мільйонів барелів нафти.
- Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса також пояснив, чому нафта впала в ціні.