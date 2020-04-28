Про це повідомляє Bloomberg.

Використовувати танкери, як плавучі сховища, почали після того, як нікуди стало відправляти нову сировину.

Зараз танкери розташовано від міста Лонг-Біч до затоки Сан-Франциско.

На всіх танкерах зараз сконцентровано стільки нафти, що вона здатна задовольнити 20% світового попиту на сировину. Це понад 20 мільйонів барелів.

Цією нафтою можна було б забезпечити Німеччину, Францію, Італію, Великобританію та Іспанію.

До кризи світ споживав близько 100 мільйонів барелів на день. Зараз світу необхідно 65 – 70 мільйонів барелів нафти.

  • Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса також пояснив, чому нафта впала в ціні.