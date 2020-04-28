Біля узбережжя Каліфорнії (США) близько 30 танкерів використовують як плавучі сховища нафти, оскільки наземні повністю заповнено.

Про це повідомляє Bloomberg.

Використовувати танкери, як плавучі сховища, почали після того, як нікуди стало відправляти нову сировину.

Зараз танкери розташовано від міста Лонг-Біч до затоки Сан-Франциско.

На всіх танкерах зараз сконцентровано стільки нафти, що вона здатна задовольнити 20% світового попиту на сировину. Це понад 20 мільйонів барелів.

Цією нафтою можна було б забезпечити Німеччину, Францію, Італію, Великобританію та Іспанію.

До кризи світ споживав близько 100 мільйонів барелів на день. Зараз світу необхідно 65 – 70 мільйонів барелів нафти.