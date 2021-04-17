В США тривають протести проти свавілля поліції, схожі на рух Black Lives Matter. Вони почалися після нових випадків, коли від рук працівників поліції загинуло кілька осіб.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

В кількох американських містах, в різних штатах, протести спалахнули одночасно. Протестанти обурені випадками, коли було вбито 20-річного Даунте Райта та 13-річного Адама Толедо.

Як правило, протестанти виходили на вулиці у нічний час.

У Чикаго, де було вбито Адама, тисячі людей вийшли на Логан-сквер. Вони планували пройти маршем до будинку мера Лорі Лайтфут, деякі протестанти вимагали відставки чиновниці. В основному, протест був мирним. Однак, в кількох місцях протестанти пішли в наступ проти поліціянтів.

В Міннеаполісі, де застрелили Райта, протести продовжуються шосту ніч поспіль. Спочатку влада дозволила протестантам висловити своє невдоволення, скасувала нічну комендантську годину. Однак напередодні протестуючі проламали захисний паркан навколо будівлі поліції. Після цього поліція вийшла на вулиці. Було проведено понад 100 арештів. Серед затриманих виявилися журналісти. Представники редакцій подали до суду й отримали ухвалу щодо того, що поліція не має права арештовувати чи погрожувати журналістам. За словами представників ЗМІ, поліція відпустила їх тільки після того, як вони погодилися сфотографуватися разом з документами, що підтверджують їх особистість.

В Каліфорнії протести, на початку, були мирними, однак закінчились розбитими вікнами, пожежами, пошкодженими автомобілями. В місті Окленд в марші брали участь 300 осіб. В поліції повідомили, що під час маршу люди кидали в поліціянтів пляшки та інші предмети. Один офіцер отримав поранення. Через кілька годин влада міста оголосила протест незаконним та наказала демонстрантам розійтися. Протестанти розійшлися мирно, не було затримань та арештів.

В Портленді (штат Орегон) поліція повідомила про масові заворушення ввечері в п’ятницю. Це було відповіддю населення на те, що рід рук поліції загинула людина. За словами очевидців, застрелений був психічно хворим.

Йдеться про застреленого 30-річного білого чоловіка. Він зняв одяг та заблокував рух на перехресті. Заступник начальника поліції Кріс Девіс розповів про те, що в чоловіка стріляли з пневматичної зброї. При цьому, ще один поліціянт вирішив відкрити вогонь й застрелив чоловіка. Офіцера відправили в адміністративну відпустку і відмовляються назвати його чи її ім’я. Відразу після цього на місці вбивства зібралися близько 150 осіб. Вони були одягнені в чорне, в окулярах, протигазах, шоломах.

Коли поліціянти закінчили огляд місця вбивства, протестуючі пройшли маршем, розірвали поліцейську фалангу та почали наступами на правоохоронців. Після цього протестуючі перекрили дорогу в місті. Щоб розблокувати проїзд – поліціянтам довелося скористатися перцевими балончиками. Дехто бив поліціянтів палками, коли ті відступали.

Мер міста Теж Уїллер негативно оцінив дії протестантів. Він сказав, що поліціянта, який застрелив чоловіка, покарають.

“Нам довелося викликати майже всіх поліціянтів в окрузі, аби стримати цю групу протестантів…”, – сказав він.

Проте, протестанти не відреагували. Вони розбили вікна в будівлях в центрі міста, запалили фаєри й так далі.