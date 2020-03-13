Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на представників розвідки.
Точне місце роботи цього працівника не вказано. Відзначається, що він не працює в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія (в передмісті Вашингтона). Його стан не є результатом поїздок, пов’язаних із ЦРУ.
Люди, з якими вказаний чоловік вступав у контакт, були повідомлені. На місцях їхньої роботи провели дезінфекцію.
Як зазначає CNN, поки що не було жодного впливу вірусу на роботу в штаб-квартирі ЦРУ. При цьому всі не термінові внутрішні поїздки співробітників у межах США відкладаються до подальшого повідомлення. Крім того, всі церемонії, внутрішні заходи і конференції скасовані або відкладені до подальшого повідомлення.
“Першочерговим завданням ЦРУ є безпека наших офіцерів, і ми продовжуємо вживати заходів відповідно до основних принципів Центру із контролю і профілактики захворювань і нашої місії щодо захисту здоров’я і благополуччя наших глобальних трудових ресурсів”, – наголосив у коментарі телеканалу представник ЦРУ Тім Барретт.
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