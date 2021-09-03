Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Для більшості американців “провал виведення американських військ з Афганістану став культурною поразкою”. Кореспондент NBC News Річард Енгель назвав падіння афганського уряду та евакуацію американців – “найгіршою капітуляцією західних цінностей у нашому житті”. Експредставник британської розвідки в ефірі Sky News сказав: “Це знаменує собою кінець епохи західного лібералізму та демократії, яка розпочалася з падінням Берлінської стіни… Це поразка західної ідеології”.
Проте, ультраправі активісти в США висловлювали неприховану радість через дії талібів. Як правило, вони підтримують ідеологію Республіканської партії США.
Розвідувальна група SITE зазначила, що деякі американці сприймають перемогу талібів як “урок любові до Батьківщини, до свободи та до релігії”, а також відстежують “все більш жорстоку риторику щодо “вторгнення” переміщених афганців”.
Особливо підтримують талібів в соцмережах та на сайтах, популярних серед ультраправих, як от 4chan. От як схарактеризував дії талібів один з користувачів:
“Ці фермери та мінімально освічені чоловіки боролися за те, щоб забрати свою націю у західних неолібералів… Вони повернули собі правління, встановили національну релігію, як закон, і стратили незгодних. Важко це не поважати”.
“Таліби – консервативна, релігійна сила, США – безбожні та ліберальні”.
Після того, як таліби почали наступ на територію Афганістану, ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон, якого називають “найвпливовішим правим голосом у Сполучених Штатах”, назвав перемогу бойовиків відмовою від ліберальних норм щодо гендерної рівності.
“Виявляється, жителі Афганістану насправді не хочуть симпозіуму з гендерних досліджень… Їм подобається патріархат. Деяким їх жінкам це також подобається. Тож тепер вони все повертають. Тому, можливо, можливо, що ми зазнали невдачі в Афганістані, тому що вся неоліберальна програма гротескна”, – сказав ведучий.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
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