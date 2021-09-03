Після того, як американські військові залишили територію Афганістану, а "Талібан" захопив владу, в США утворилося два табори - ті, хто вважали цю ситуацію "падінням західних ліберально-демократичних цінностей" та ті, хто "дивно поважають талібів". Останні - представники ультраправих організацій та рухів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Для більшості американців “провал виведення американських військ з Афганістану став культурною поразкою”. Кореспондент NBC News Річард Енгель назвав падіння афганського уряду та евакуацію американців – “найгіршою капітуляцією західних цінностей у нашому житті”. Експредставник британської розвідки в ефірі Sky News сказав: “Це знаменує собою кінець епохи західного лібералізму та демократії, яка розпочалася з падінням Берлінської стіни… Це поразка західної ідеології”.

Проте, ультраправі активісти в США висловлювали неприховану радість через дії талібів. Як правило, вони підтримують ідеологію Республіканської партії США.

Розвідувальна група SITE зазначила, що деякі американці сприймають перемогу талібів як “урок любові до Батьківщини, до свободи та до релігії”, а також відстежують “все більш жорстоку риторику щодо “вторгнення” переміщених афганців”.

Особливо підтримують талібів в соцмережах та на сайтах, популярних серед ультраправих, як от 4chan. От як схарактеризував дії талібів один з користувачів:

“Ці фермери та мінімально освічені чоловіки боролися за те, щоб забрати свою націю у західних неолібералів… Вони повернули собі правління, встановили національну релігію, як закон, і стратили незгодних. Важко це не поважати”.

“Таліби – консервативна, релігійна сила, США – безбожні та ліберальні”.

Після того, як таліби почали наступ на територію Афганістану, ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон, якого називають “найвпливовішим правим голосом у Сполучених Штатах”, назвав перемогу бойовиків відмовою від ліберальних норм щодо гендерної рівності.

“Виявляється, жителі Афганістану насправді не хочуть симпозіуму з гендерних досліджень… Їм подобається патріархат. Деяким їх жінкам це також подобається. Тож тепер вони все повертають. Тому, можливо, можливо, що ми зазнали невдачі в Афганістані, тому що вся неоліберальна програма гротескна”, – сказав ведучий.