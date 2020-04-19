Про це повідомляє американський канал CNN.
Уточнюється, що в Штатах кількість інфікованих коронавірусом виросла вже до 740 тисяч осіб.
Найбільше постраждав від пандемії штат Нью-Йорк, де зафіксовано 241 тисячі випадків коронавірусу і померло 17,6 тисячі осіб.
Водночас в сусідньому штаті Нью-Джерсі захворіло коронавірусом 81,4 тисячі людей, а померло 4 тисячі.
68,4 тисячі осіб в Сполучених Штатах вилікувалися від COVID-19.
При цьому, на думку президента США Дональда Трампа, держава успішно бореться з пандемією COVID-19.
“Ми бачимо дуже позитивні тренди, пік захворювань залишився позаду”, – заявив він.
- Деякі штати США можуть почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня.