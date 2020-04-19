У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч чоловік.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що в Штатах кількість інфікованих коронавірусом виросла вже до 740 тисяч осіб.

Найбільше постраждав від пандемії штат Нью-Йорк, де зафіксовано 241 тисячі випадків коронавірусу і померло 17,6 тисячі осіб.

Водночас в сусідньому штаті Нью-Джерсі захворіло коронавірусом 81,4 тисячі людей, а померло 4 тисячі.

68,4 тисячі осіб в Сполучених Штатах вилікувалися від COVID-19.

При цьому, на думку президента США Дональда Трампа, держава успішно бореться з пандемією COVID-19.

“Ми бачимо дуже позитивні тренди, пік захворювань залишився позаду”, – заявив він.