У США померли вже понад 10 тисяч осіб, у яких виявили зараження новим коронавірусом.

Про це свідчать дані Інституту Хопкінса.

У США від COVID-19 померли 10 389 людей. Відтак Сполучені Штати посідають третє місце у світі за смертністю і поступаються Італії, де зафіксовано 16 523 летальні випадки, та Іспанії — 13 341.

Епіцентром спалаху став штат Нью-Йорк. Там зафіксовано 3485 смертельних випадків.

Загалом коронавірус виявили у 368 196 жителів США, країна посідає перше місце в світі з кількості зареєстрованих випадків.

За даними сайту Worldometers, кількість нових випадків коронавірусу в США перевищує загальну кількість тих, хто видужав. Так, за добу коронавірус виявили у 19,7 тис. осіб, одужали за весь час епідемії 19,2 тис. осіб.