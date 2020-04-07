Про це свідчать дані Інституту Хопкінса.
У США від COVID-19 померли 10 389 людей. Відтак Сполучені Штати посідають третє місце у світі за смертністю і поступаються Італії, де зафіксовано 16 523 летальні випадки, та Іспанії — 13 341.
Епіцентром спалаху став штат Нью-Йорк. Там зафіксовано 3485 смертельних випадків.
Загалом коронавірус виявили у 368 196 жителів США, країна посідає перше місце в світі з кількості зареєстрованих випадків.
За даними сайту Worldometers, кількість нових випадків коронавірусу в США перевищує загальну кількість тих, хто видужав. Так, за добу коронавірус виявили у 19,7 тис. осіб, одужали за весь час епідемії 19,2 тис. осіб.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.