В американському штаті Алабама в результаті торнадо, спровокованого штормом, пошкоджено щонайменше 50 пересувних будинків.

Про це повідомляє АР.

За словами шерифа Хіта Джексона, торнадо “зрівняв з землею” район, де стояли пересувні будинки. На деякі з них попадали дерева, в середній школі зірвало дах. Найбільше будинків пошкоджено в містечках Брутон та Іст-Брутон.

“Оскільки пересувні будинки знаходяться близько один від одного, торнадо зруйнував їх значно сильніше, ніж звичайні будинки, між якими велика відстань”, – сказав шериф.

Влада не отримала жодного повідомлення про серйозні травми чи смертельні випадки в результаті шторму.

За інформацією Національного центру ураганів, шторм розпочався о 4 ранку в суботу, 19 червня і тривав кілька годин.

В результаті шторму десятки тисяч сімей залишились без електроенергії, деякі міжнародні авіарейси довелося скасувати чи перенести.