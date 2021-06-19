Про це повідомляє АР.
За словами шерифа Хіта Джексона, торнадо “зрівняв з землею” район, де стояли пересувні будинки. На деякі з них попадали дерева, в середній школі зірвало дах. Найбільше будинків пошкоджено в містечках Брутон та Іст-Брутон.
“Оскільки пересувні будинки знаходяться близько один від одного, торнадо зруйнував їх значно сильніше, ніж звичайні будинки, між якими велика відстань”, – сказав шериф.
Влада не отримала жодного повідомлення про серйозні травми чи смертельні випадки в результаті шторму.
За інформацією Національного центру ураганів, шторм розпочався о 4 ранку в суботу, 19 червня і тривав кілька годин.
В результаті шторму десятки тисяч сімей залишились без електроенергії, деякі міжнародні авіарейси довелося скасувати чи перенести.
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