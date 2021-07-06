У США знайшли труп четвертого бурого ведмедя за останніх 14 місяців. Йому відрізали голову та кігті. Стосовно цього розпочато федеральне розслідування.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Про смерть ведмедя повідомили в Мережі. Його знайшли на березі річки на кордоні зі штатом Вайомінг 11 червня. Спершу була версія, що ведмідь купався в річці, тож відпочиває на березі. Однак, він лежав на боку, що не характерно для цього виду.

Коли про це дізналися захисники тварин й приїхали на місце події, хтось вже відрізав ведмедеві кігті та голову.

Вбитий ведмідь мав порядковий номер “394”. Його вік – 25 років.

Тепер інцидент став об’єктом федерального розслідування, оскільки ведмеді гризлі захищені Законом про вимирущі види. “Вилучення та володіння” такими тваринами та їх частинами — незаконне.

Представники організацій, які займаються захистом вимирущих видів тварин, пояснили, що навіть якщо хтось відрізав ведмедеві голову та кігті, аби зробити собі сувенір — це федеральний злочин, попри те, знала людина про це чи ні.

Це щонайменше четвертий подібний інцидент за останніх 14 місяців. У вересні ведмедя гризлі збив автомобіль. Поки на місце приїхали захисники тварин — йому відрізали кігті. Ще двох ведмедів у штатах Монтана та Вайомінг незаконно вбили торік.

Торік житель штату Монтана зізнався, що у 2017 році вистрілив у ведмедя з метою самооборони, а потім відрізав йому кігті. За його словами, він відрізав кігті, аби пам’ятати про те, як був за секунду до смерті.

У Службі риби та дикої природи США заявили, що заплатять винагороду до 3 тисяч доларів за інформацію щодо вбивств ведмедів гризлі у 2020 – 2021 роках.