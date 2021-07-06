Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Про смерть ведмедя повідомили в Мережі. Його знайшли на березі річки на кордоні зі штатом Вайомінг 11 червня. Спершу була версія, що ведмідь купався в річці, тож відпочиває на березі. Однак, він лежав на боку, що не характерно для цього виду.
Коли про це дізналися захисники тварин й приїхали на місце події, хтось вже відрізав ведмедеві кігті та голову.
Вбитий ведмідь мав порядковий номер “394”. Його вік – 25 років.
Тепер інцидент став об’єктом федерального розслідування, оскільки ведмеді гризлі захищені Законом про вимирущі види. “Вилучення та володіння” такими тваринами та їх частинами — незаконне.
Представники організацій, які займаються захистом вимирущих видів тварин, пояснили, що навіть якщо хтось відрізав ведмедеві голову та кігті, аби зробити собі сувенір — це федеральний злочин, попри те, знала людина про це чи ні.
Це щонайменше четвертий подібний інцидент за останніх 14 місяців. У вересні ведмедя гризлі збив автомобіль. Поки на місце приїхали захисники тварин — йому відрізали кігті. Ще двох ведмедів у штатах Монтана та Вайомінг незаконно вбили торік.
Торік житель штату Монтана зізнався, що у 2017 році вистрілив у ведмедя з метою самооборони, а потім відрізав йому кігті. За його словами, він відрізав кігті, аби пам’ятати про те, як був за секунду до смерті.
У Службі риби та дикої природи США заявили, що заплатять винагороду до 3 тисяч доларів за інформацію щодо вбивств ведмедів гризлі у 2020 – 2021 роках.
- Зоопарк Окленда, що в штаті Каліфорнія, на цьому тижні щепив проти COVID-19 деяких великих кішок і ведмедів. Зробили це за допомогою експериментальної вакцини, розробленої для тварин.