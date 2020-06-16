У США вперше з 2003 року на федеральному рівні повернули смертну кару. Такий вирок отримали четверо злочинців за вбивства дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

Генеральний прокурор США Вільям Барр вже розпорядився привести до вищої міри покарання чотирьох чоловіків. Страти заплановані на 13, 15 і 17 липня, а також 28 серпня.

Барр зазначив, що злочинці пройшли судовий розгляд відповідно до Конституції та законів США.

“Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повний судовий розгляд згідно з нашою Конституцією і законами. Ми зобов’язані жертвам цих жахливих злочинів і їх сім’ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя”, – заявив Барр.

З 2003 року в США не було страт, оскільки діяв неофіційний мораторій через те, що не було узгоджено правила застосування смертельних ін’єкцій.

В цілому, смертна кара застосовується в США в деяких штатах. Згідно з рішенням Конгресу, вища міра може застосовуватися тільки стосовно злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами.

Також в Мін’юсті розповіли про злочини тих, кого засудили до смертної кари:

Даніель Льюїс Лі вбив сім’ю з трьох осіб, включаючи восьмирічну дівчинку. Він пограбував і вбив жертв за допомогою електрошокера. Потім він замотав їх голови поліетиленовими пакетами, запечатав пакети за допомогою клейкої стрічки. У мішки з тілами він накидав каміння і скинув в Іллінойську затоку. 4 травня 1999 року суд присяжних в окружному суді США в штаті Арканзас визнав Лі винним у численних злочинах, включаючи три вбивства. Страта Лі повинна відбутися 13 липня 2020 року.

Уеслі Іра Пуркі жорстоко зґвалтував і вбив 16-річну дівчинку, а потім розчленував, спалив і кинув тіло в болото. 5 листопада 2003 р присяжні в окружному суді США по західному округу Міссурі визнали Пуркі винним у викраденні дитини, що спричинило її смерть. Його страта повинна відбутися 15 липня 2020 року.

Дастін Лі Хонка застрелив п’ятьох людей – двох чоловіків, які планували дати свідчення проти нього, одну жінку і двох її дочок (6 і 10 років). 14 жовтня 2004 присяжні в Окружному суді США по північному округу Айови визнали Хонка винним у численних злочинах. Його страта повинна відбутися 17 липня 2020 року.

Кіт Дуейн Нельсон викрав 10-річну дівчинку на роликах перед її будинком. Він згвалтував її в лісі і задушив дротом. 25 жовтня 2001 Нельсон визнав себе винним в Окружному суді США штату Міссурі за викрадення і незаконне перевезення дитини між штатами з метою сексуальної наруги, що спричинило смерть, і був засуджений до смертної кари. Страта Нельсона повинна відбутися 28 серпня 2020 року.

Всі страти відбудуться в пенітенціарній установі США Terre Haute, Індіана. Додаткові страти будуть заплановані на більш пізній термін.