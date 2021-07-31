Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Планується, що учні повернуться до шкіл в навчальному році. Ті, хто хочуть продовжити навчатися вдома – мають на це право. Батьки мають самостійно контролювати навчальний процес, проводити контрольні тестування та навіть ставити оцінки. Аби навчатися вдома – потрібно тільки обрати певний тип програми.
Проте, в деяких штатах можливість домашнього навчання повністю скасували.
Поки що невідомо – як штам Delta вплине на можливість повернутися до традиційного навчального процесу.
Центр з контролю та профілактики захворювань в США рекомендував учням старшої школи носити захисні маски, незалежно від статусу вакцинації. Всі інші учні можуть носити маски за власним бажанням. Однак, це правило варіюється в залежності від штату. В деяких всі учні мають носити маски.
В Американській академії педіатрії повідомили, що здоров’я та безпека дітей для них – пріоритет номер один, тому рекомендують учням всіх рівнів носити захисні маски. Також вони наполягають на тому, аби діти заходили в школи особисто, без батьків.
За даними CDC, тільки 28% школярів віком від 12 до 15 років повністю вакциновано проти коронавірусу. Вони – наймолодші учасники кампанії з вакцинації. Серед школярів від 16 до 17 років, 40% вакциновано.
- На початку липня у найбільшій профспілці педагогів США домовились, що розпочнуть навчальний рік лише за умови повної вакцинації чи тестування працівників та учнів/студентів. При цьому рекомендується дотримуватися соціального дистанціювання та маскового режиму.