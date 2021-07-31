Навчальний рік в США розпочнеться наприкінці серпня, але остаточні рекомендації щодо відновлення процесу в умовах пандемії коронавірусу з'являться не раніше середини вересня. Поки що правила відрізняються в залежності від штату, але, в основному, учні готуються повернутися за парти.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Планується, що учні повернуться до шкіл в навчальному році. Ті, хто хочуть продовжити навчатися вдома – мають на це право. Батьки мають самостійно контролювати навчальний процес, проводити контрольні тестування та навіть ставити оцінки. Аби навчатися вдома – потрібно тільки обрати певний тип програми.

Проте, в деяких штатах можливість домашнього навчання повністю скасували.

Поки що невідомо – як штам Delta вплине на можливість повернутися до традиційного навчального процесу.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США рекомендував учням старшої школи носити захисні маски, незалежно від статусу вакцинації. Всі інші учні можуть носити маски за власним бажанням. Однак, це правило варіюється в залежності від штату. В деяких всі учні мають носити маски.

В Американській академії педіатрії повідомили, що здоров’я та безпека дітей для них – пріоритет номер один, тому рекомендують учням всіх рівнів носити захисні маски. Також вони наполягають на тому, аби діти заходили в школи особисто, без батьків.

За даними CDC, тільки 28% школярів віком від 12 до 15 років повністю вакциновано проти коронавірусу. Вони – наймолодші учасники кампанії з вакцинації. Серед школярів від 16 до 17 років, 40% вакциновано.