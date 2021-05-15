Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
Бензину немає на більшості АЗС Вашингтона. На 81% столичних АЗС поки немає бензину.
Однак президент США Джо Байден сказав, що до вихідних бензин буде на всіх заправках, а в компанії сказали, що повністю відновили роботу трубопроводу.
В середньому, ціна на бензин в країні виросла майже до 3,04 долара за галон. Це найвища ціна з жовтня 2014 року.
В компанії пояснили, що почали постачати паливо в середу. Однак, спочатку пальне отримали танкери та вантажний автотранспорт, й лише після цього паливо почали передавати на АЗС.
Дефіцит бензину незначно скоротився у штатах Флорида, Мериленд. Гострий дефіцит зберігається у Північній Кароліні.
В цілому, попит на бензин в США знизився на 12,6%.
- Минулого тижня стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. У компанії дізналися про кібератаку у п’ятницю, 7 травня. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань уже підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide.
- Уряд США в неділю ввів надзвичайний стан після того, як найбільший паливопровід в США піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів.
- Американські штати на півдні на південному заході країни повідомили про те, що на деяких автозаправних станціях вже закінчився бензин. Американці купують більше палива, ніж потрібно, бо бояться, що налагодити роботу трубопроводу Colonial Pipeline не вдасться.
- За даними агентства Вloomberg, Colonial Pipeline виплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, аби вони розблокували їх роботу. В компанії кажуть, що це неправда.