Після хакерської атаки на найбільший трубопровід Colonial Pipeline в США поступово відновили подачу палива на всі автозаправні станції. Однак, в деяких штатах населення все ще не може купити потрібну кількість бензину.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Бензину немає на більшості АЗС Вашингтона. На 81% столичних АЗС поки немає бензину.

Однак президент США Джо Байден сказав, що до вихідних бензин буде на всіх заправках, а в компанії сказали, що повністю відновили роботу трубопроводу.

В середньому, ціна на бензин в країні виросла майже до 3,04 долара за галон. Це найвища ціна з жовтня 2014 року.

В компанії пояснили, що почали постачати паливо в середу. Однак, спочатку пальне отримали танкери та вантажний автотранспорт, й лише після цього паливо почали передавати на АЗС.

Дефіцит бензину незначно скоротився у штатах Флорида, Мериленд. Гострий дефіцит зберігається у Північній Кароліні.

В цілому, попит на бензин в США знизився на 12,6%.