13 липня в США у продаж вийшли дві книги про президентство Дональда Трампа. Зокрема, книга Майкла Бендера "Чесно кажучи, ми виграли на цих виборах" та "Зсув" Майкла Вольфа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Останні дні Дональда Трампа на посту президента характеризувалися повним хаосом, оскільки демократи Палати представників намагалися оголосити йому імпічмент за його дії (й бездіяльність) під час штурму Капітолія 6 січня… Але навіть протягом останніх днів президентства Трампа за дверима Овального кабінету було пекло”, – повідомили журналісти.

Усі книги присвячено останньому року президентства Трампа.

До того, як книги надійшли в продаж, журналісти отримали частини електронних копій. Однак тепер, коли їх можна придбати в магазинах, подробиць про президента Трампа з’явиться значно більше.

У книгах розповіли про реакцію Трампа на пандемію коронавірусу. Трамп “активно працював над тим, аби американці перестали довіряти лікарям, епідеміологам та експертам у сфері охорони здоров’я”.

Трамп не визнав поразки на виборах. Він намагався використати офіційні повноваження та уряд, аби знайти нереальні докази шахрайства. Він, по суті, створив інформаційний вакуум, в якому американцям довелося повірити про “велику брехню” на виборах.

Трамп, який неодноразово говорив про те, що зробив для темношкірого населення більше, ніж “будь-який президент з часів Авраама Лінкольна”, не зумів зрозуміти мету антирасистських протестів Black Lives Matter. Трамп думав, що їх протести ситуативні і їх потрібно якомога швидше припинити.