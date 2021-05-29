Про це повідомляє Reuters.
Інформацію підтвердили в Агентстві з протиракетної оборони (MDA) при Міністерстві оборони США.
“Мета випробувань полягала в тому, щоб продемонструвати можливість корабля Aegis знаходити, відстежувати, вражати та перехоплювати ціль, а саме – балістичну ракету середньої дальності.
Де саме проводилися навчання та що сталося із ракетою – невідомо.
Аналогічні навчання в Агентстві проводять такі навчання регулярно. До цього все проходило успішно. Кораблі перехоплювали ракети SM-6.
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