В США під час планових військових навчань корабель Aegis не зміг перехопити потрібну ціль - балістичну ракету середньої дальності.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію підтвердили в Агентстві з протиракетної оборони (MDA) при Міністерстві оборони США.

“Мета випробувань полягала в тому, щоб продемонструвати можливість корабля Aegis знаходити, відстежувати, вражати та перехоплювати ціль, а саме – балістичну ракету середньої дальності.

Де саме проводилися навчання та що сталося із ракетою – невідомо.

Аналогічні навчання в Агентстві проводять такі навчання регулярно. До цього все проходило успішно. Кораблі перехоплювали ракети SM-6.