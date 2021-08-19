Протягом кількох років представники американської розвідки стверджували, що "Талібан" не здатен швидко захопити та утримувати владу в Афганістані за умови повного виведення американських та союзних військ з території країни. Але такі прогнози виявилися хибними.

Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на інформацію інсайдерів.

Представники американської розвідки на умовах анонімності розповіли, що насправді протягом кількох років було зрозуміло, що таліби зможуть швидко захопити контроль над Афганістаном, афганські війська не зможуть самотужки оборонятися й країна приречена без допомоги американських та союзних військ.

При цьому, президент США Джо Байден та його радники постійно публічно заявляли зворотне.

У звітах розвідки були дані про те, як таліби зможуть швидко взяти контроль над дорогами, які ведуть до Кабулу, враховуючи досвід 1990-з років. Історичний аналіз показав, що таліби спочатку захоплять прикордонні переходи, потім столиці провінцій й регіони на півночі країни, а потім – підуть в напрямку Кабула. Так і відбулося.

“Як казав президент, все змінилося швидше, ніж ми очікували, і навіть дані розвідки”, – пояснила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс.

Очільник Комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пояснив, що дані розвідки про те, коли афганські військові перестануть чинити опір та коли в Афганістан буде під контролем талібів – сильно відрізнялись.

“Наскільки мені відомо, попереджень про те, що 300 тисяч представників спецслужб Афганістану зникнуть за 11 днів – не було”, – пояснив він.

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Водночас аналітики ЦРУ повідомляли, що ані афганські військові, ані афганські урядовці не готові чинити опір талібам, які наближалися до Кабула. Тому не можна було однозначно говорити про те, чи здатні вони захистити столицю. В їх звітах було сказано, що якщо таліби захоплять одне місто – інші “падатимуть каскадом”.

Представники ЦРУ та директорка Національної розвідки США відмовились обговорювати оцінки, які передали Білому дому. Але представники спецслужб визнали, що їх аналіз був точним і почав змінюватися протягом останніх місяців і тижнів.

До того як Дональд Трамп чи Джо Байден оголошували про виведення американських військ з Афганістану, спецслужби говорили про те, що “Талібан” отримає контроль над країною. Розвідка навіть називали приблизні строки. Але прогнози кардинально змінилися протягом останніх місяців, оскільки “Талібан” досягнув значних успіхів”. З червня з’явились дані про те, що афганські військові навряд чи зможуть захистити країну від терористів, а після кожного повідомлення про масове дезертирство “афганський уряд виглядав все менш стабільним”.

“Розвідка потрібна не для того, аби попередити про крах афганського уряду 15 серпня, а для того, аби попередити, що без посилення міжнародних сил, особливо американських, афганці не можуть захистити себе й країну”, – пояснив ексдиректор штабу комітету з розвідки Палати представників США Тімоті С. Бергрін.

Оцінки військових та розвідки, за яким Кабул міг чинити опір “Талібану” щонайменше рік, були засновані на твердженні про те, що “афганська армія боротиметься”. В реальності, майже щоразу афганські військові відступали чи відразу здавалися без бою.

“Більшість оцінок США всередині та поза межами уряду США було зосереджено на тому, наскільки добре афганські сили безпеки витримають боротьбу з талібами. Насправді вони ніколи не воювали, навіть коли таліби атакували різні осередки в країні”, – пояснив помилку розвідки експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень щодо Афганістану Сет Дж. Джонс.

“За словами аналітиків, “Талібан” виграв завдяки стратегії, яка часто була успішною. Протягом 20-річної війни в Афганістані вони просто пережили свого противника“, – сказано в матеріалі.

Це твердження аргументувала ексаналітик ЦРУ Ліза Меддокс:

“Я не здивована, що все відбулося так швидко та глобально… “Талібан” продемонстрував свою здатність бути наполегливими, пристосовуватися та повертатись навіть після того, як від них відреклися”.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.