В Сполучених Штатах Америки затримали чотирьох чоловіків, які викрали дизайнерські речі Chanel, Gucci і Prada на шість мільйонів доларів. Бандити провернули крадіжку через міжнародний аеропорт імені Кеннеді у Нью-Йорку.

Про це повідомляє ABC News.

Прокурор зазначив, що злочинне угруповання очолювали 33-річний Девід Лакарріер та 43-річний Гері Макартур. Чоловіки раніше працювали в аеропорту водіями вантажівок і мали доступ до інсайдерської інформації. Зловмисники використали ці дані для підробки документів, що дали їм доступ до вантажів, які прибувають в аеропорт. Організаторів вже заарештували. Ще двоє їх спільників знаходяться на свободі.

Спільники діяли у декілька етапів. Перше пограбування вони скоїли 31 січня 2020 року. Організатор угрупування за допомогою підроблених документів отримав доступ до злітно-посадкової смуги. Так, зловмисники за допомогою тракторного причепа завантажили у свою вантажівку чотири контейнери з сумками, одягом і аксесуарами Prada вартістю у 804 тисячі доларів.

Зникнення вантажу зафіксували наступного дня, коли по нього прибули справжні водії вантажівок.

17 травня цього року злочинці скоїли друге пограбування за тією ж схемою. На цей раз вони викрали товари Chanel і Gucci на суму понад 4,4 мільйона доларів.

Поліція вийшла на слід злочинців та знайшла салон краси, де угруповання зберігало крадене. В ході обшуку виявили понад три тисячі сумок і предметів одягу Gucci, тисячу гаманців, ювелірних виробів і сонцезахисних окулярів Chanel. Речі оцінили у більш ніж 2,5 мільйона доларів.

Після цих зухвалих пограбувань в аеропорту посилили заходи безпеки. Тепер водіїв фотографують.

Злочинцям загрожує до 25 років ув’язнення, якщо вдасться довезти їх вину. Однак організатори банди у суді заявили, що не визнають свою провину.