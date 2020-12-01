Неподалік від берегів Флориди випадково знайшли 62-річного моряка, човен якого перевернувся у відкритому морі.

Про це повідомляє ВВС.

Постраждалий Стюарт Бі розповів, що напередодні пішов у плавання на своєму десятиметровому човні. Наступного дня він прокинувся від того, що його каюту стрімко заповнювала вода. Пізніше човен перевернувся, а його власник опинився у відкритому морі.

Родичі чоловіка забили тривогу через добу, коли він не повернувся додому та не виходив на зв’язок. Пошуками моряка займалася берегова охорона. Однак його випадково знайшли моряки контейнеровоза, які пропливали поряд та побачили чоловіка, який тримався за свій перевернутий човен.

Моряка знайшли за 140 км від місця його відправлення.