В державних американських школах введуть курс американо-азійської історії, в рамках боротьби з расизмом. Першим з цим правилом погодився штат Іллінойс.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Губернатор штату Іллінойс Джей Пріцкер підписав закон, який передбачає, що державні школи штату зобов’язані ввести в програму курс з азійсько-американської історії. Губернатор пояснив, що дітям потрібно донести про вклад американців азійського походження в історію США. Це один із кроків для боротьби з дискримінацією.

Перший курс буде введено у 2022 – 2023 навчальному році. В рамках курсу учні дізнаються про боротьбу азійців за громадянські права, а також – про їх вклад в науку та мистецтво США, економічний та культурний розвиток країни.

Іллінойс став першим штатом в Америці, де введуть цей курс, оскільки тут навчаються 100 тисяч азійців.