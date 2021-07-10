Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Губернатор штату Іллінойс Джей Пріцкер підписав закон, який передбачає, що державні школи штату зобов’язані ввести в програму курс з азійсько-американської історії. Губернатор пояснив, що дітям потрібно донести про вклад американців азійського походження в історію США. Це один із кроків для боротьби з дискримінацією.
Перший курс буде введено у 2022 – 2023 навчальному році. В рамках курсу учні дізнаються про боротьбу азійців за громадянські права, а також – про їх вклад в науку та мистецтво США, економічний та культурний розвиток країни.
Іллінойс став першим штатом в Америці, де введуть цей курс, оскільки тут навчаються 100 тисяч азійців.
- Президент США Джо Байден підписав Закон щодо боротьби зі злочинами на основі ненависті проти азійців через пандемію коронавірусу COVID-19.