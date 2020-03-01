Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусу Covid-19, будуть додатково перевіряти на наявність вірусу.

Про це він написав у своєму Twitter.

“На додаток до перевірки мандрівників “до посадки” з певних країн з високим ризиком або областей в цих країнах, вони також будуть перевірятися після прибуття в Америку”, – написав Трамп.

Перед цим Трамп оголосив, що процедури скринінгу проводитимуть по відношенню до людей, які виїжджають з Італії, Південної Кореї і Ірану в США.

У той же час про які саме перевірки йдеться Трамп не уточнив.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.