Про це він написав у своєму Twitter.
“На додаток до перевірки мандрівників “до посадки” з певних країн з високим ризиком або областей в цих країнах, вони також будуть перевірятися після прибуття в Америку”, – написав Трамп.
Перед цим Трамп оголосив, що процедури скринінгу проводитимуть по відношенню до людей, які виїжджають з Італії, Південної Кореї і Ірану в США.
У той же час про які саме перевірки йдеться Трамп не уточнив.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Раніше уряд Австралії заявив про готовність виділити два мільйони австралійських доларів на розробку вакцини проти коронавірусу з Китаю. Ця сума дорівнює 1,3 мільйона доларів США.