Про це повідомляє The New York Times.
Наразі в Білому домі зупинили вибір на таких компаніях, як Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer. Також до виробництва можуть залучити британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca і Оксфордський університет. Всього експерти розглянули заявки від більш ніж десяти компаній. Про це повідомив інсайдер з Білого дому.
Такий вибір Білого дому означає, що п’ять компаній отримають доступ до державного фінансування, а також отримають додаткову матеріально-технічну та фінансову підтримку виробничих потужностей. Але поки точно не оголошуються ні деталі контрактів, ні точні суми фінансування.
Moderna, Johnson & Johnson і Oxford-AstraZeneca вже надали 2,2 мільярда доларів федерального фінансування для підтримки програм вакцинації.
Вакцини Moderna і AstraZeneca вже проходять другий з трьох етап випробувань. На початку липня можливий перехід до фінального етапу випробувань.
В Johnson & Johnson тільки у вересні збираються почати перший етап випробувань.
У Білому домі повідомили, що на третьому етапі тестування кожної з вакцин братимуть участь по 30 тисяч осіб. При цьому, планується охопити всі вікові групи, в тому числі людей похилого віку, а також ті категорії, які за станом здоров’я найбільш уразливі для коронавірусу.
У США припускають, що будуть проводити третій етап тестування вакцин за межами країни, в тих регіонах, де постраждалим внаслідок пандемії необхідна медична допомога.
Один з провідних епідеміологів США доктор Ентоні Фаучі зазначив, що розробка вакцини в країні йде швидше, ніж передбачалося, тому “кілька сотень мільйонів доз вакцин” можуть бути готові вже на початку 2021 року.
- У біотехнологічної компанії Moderna заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.