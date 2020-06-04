У США вибрали п'ять компаній, які найбільш ймовірно займуться виробництвом вакцин від коронавірусу. Офіційний список оприлюднять протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє The New York Times.

Наразі в Білому домі зупинили вибір на таких компаніях, як Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer. Також до виробництва можуть залучити британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca і Оксфордський університет. Всього експерти розглянули заявки від більш ніж десяти компаній. Про це повідомив інсайдер з Білого дому.

Такий вибір Білого дому означає, що п’ять компаній отримають доступ до державного фінансування, а також отримають додаткову матеріально-технічну та фінансову підтримку виробничих потужностей. Але поки точно не оголошуються ні деталі контрактів, ні точні суми фінансування.

Moderna, Johnson & Johnson і Oxford-AstraZeneca вже надали 2,2 мільярда доларів федерального фінансування для підтримки програм вакцинації.

Вакцини Moderna і AstraZeneca вже проходять другий з трьох етап випробувань. На початку липня можливий перехід до фінального етапу випробувань.

В Johnson & Johnson тільки у вересні збираються почати перший етап випробувань.

У Білому домі повідомили, що на третьому етапі тестування кожної з вакцин братимуть участь по 30 тисяч осіб. При цьому, планується охопити всі вікові групи, в тому числі людей похилого віку, а також ті категорії, які за станом здоров’я найбільш уразливі для коронавірусу.

У США припускають, що будуть проводити третій етап тестування вакцин за межами країни, в тих регіонах, де постраждалим внаслідок пандемії необхідна медична допомога.

Один з провідних епідеміологів США доктор Ентоні Фаучі зазначив, що розробка вакцини в країні йде швидше, ніж передбачалося, тому “кілька сотень мільйонів доз вакцин” можуть бути готові вже на початку 2021 року.