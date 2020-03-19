Про це розповів міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє Fox Business News.
Уточнюється, що виплати будуть проведені протягом трьох найближчих тижнів.
Передбачається, що гроші отримають ті, хто заробляє в рік менше 75 тисяч доларів.
“Я думаю, ясно, що нам не потрібно відправляти чеки людям, які заробляють мільйони доларів на рік”, – пояснив Мнучін.
Відзначається, що в США раніше ніколи не обговорювалися подібні виплати від уряду.
Виплати можуть стати частиною ширшого плану підтримки економіки загальною вартістю в $1 трлн, який був представлений Білим домом.
Водночас на прямі грошові виплати громадянам може піти близько $ 500 млрд.
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