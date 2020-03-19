У Сполучених Штатах Америки оголосили про роздачу своїм громадянам по тисячі доларів в зв'язку з пандемією нового атипового коронавірусу.

Про це розповів міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє Fox Business News.

Уточнюється, що виплати будуть проведені протягом трьох найближчих тижнів.

Передбачається, що гроші отримають ті, хто заробляє в рік менше 75 тисяч доларів.

“Я думаю, ясно, що нам не потрібно відправляти чеки людям, які заробляють мільйони доларів на рік”, – пояснив Мнучін.

Відзначається, що в США раніше ніколи не обговорювалися подібні виплати від уряду.

Виплати можуть стати частиною ширшого плану підтримки економіки загальною вартістю в $1 трлн, який був представлений Білим домом.

Водночас на прямі грошові виплати громадянам може піти близько $ 500 млрд.