У середу прокурори висунули нові кримінальні звинувачення проти чотирьох поліцейських Міннеаполіса, причетних до смерті темношкірого американця Джорджа Флойда, смерть якого викликала хвилю загальнонаціональних протестів і заворушень в США.

Про це йде мова в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У вбивстві 46-річного Джорджа Флойда звинувачуються чотири співробітники поліції: додаткові звинувачення висунуті проти Дерека Шовена, заарештованого в п’ятницю, і ще трьох поліцейських, які були присутні під час затримання Флойда, коли до нього застосували насильство.

Поліцейські можуть бути засуджені за вбивство третього ступеня на термін до 40 років позбавлення волі.

Відзначимо, що смерть Флойда викликала загальнонаціональні масові протести в США та інших країнах. Десятки тисяч учасників акції вимагають звернути увагу на проблеми дискримінації за расовою ознакою, а також на численні випадки насильства з боку правоохоронних.

Водночас, в США поліцейські неодноразово висловлювали солідарність з протестуючими, стаючи на коліна перед демонстрантами.

Крім того, в ряді американських міст була введена комендантська година у зв’язку з тим, що на тлі масових акцій почастішали випадки мародерства.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.

31 травня акції протесту проходили в Берліні та Лондоні. Тепер демонстрації проти расизму проходять також в Нідерландах і Франції.