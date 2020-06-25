Федеральне велике журі в США винесло друге обвинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа щодо його змови з хакерами з Anonymous.

Про це повідомили на сайті Мін’юсту США.

Друге звинувачення тільки розширює масштаб змови щодо комп’ютерних зломів, в яких звинуватили Ассанжа.

“Федеральне велике журі сьогодні винесло другий обвинувальний висновок, звинувативши Джуліана Ассанжа у злочинах, пов’язаних з передбачуваною роллю Ассанжа в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США”, – сказано в документі.

Також в рішенні сказано, що платформа Wikileaks отримала і опублікувала електронні листи, отримані в результаті злому Anonymous і хакера, пов’язаного групою з LilzSec.

У Мін’юсті зазначили, що від початку існування WikiLeaks Ассанж активно виступав на різних хакерських конференціях, щоб розповісти про свою історію, закликаючи зламувати для WikiLeaks. Таким чином, в 2009 році Ассанж на конференції Hacking At Random повідомив, що WikiLeaks отримала непублічні документи від Дослідницької служби Конгресу, використовуючи “невелику вразливість” в системі поширення документів відомства.

У 2010 році Ассанж отримав несанкціонований доступ до урядової комп’ютерної системи країни НАТО.

У 2012 році Ассанж зв’язався безпосередньо з лідером хакерської групи LulzSec і надав список цілей для злому LulzSec. Зокрема, він просив хакерів шукати інформацію від ЦРУ, АНБ або New York Times.

Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.

З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.