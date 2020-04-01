Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні зазначили, що такі показники – найвищі для країни за добу.
Станом на 1 квітня загальна кількість летальних випадків в США – 4079.
В цілому, коронавірусом в країні захворіли близько 190 тисяч осіб.
Наразі США на третьому місці за кількістю жертв COVID-19 в світі (після Китаю та Італії).
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.