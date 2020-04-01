На території США число загиблих від коронавірусу за минулу добу склало 770 осіб.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні зазначили, що такі показники – найвищі для країни за добу.

Станом на 1 квітня загальна кількість летальних випадків в США – 4079.

В цілому, коронавірусом в країні захворіли близько 190 тисяч осіб.

Наразі США на третьому місці за кількістю жертв COVID-19 в світі (після Китаю та Італії).