За минулу добу, 10 квітня, в США померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом COVID-19 - 2035.

Про це свідчать дані сайту worldometers.

За даними Університету Джонса Хопкінса, кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в США перевищило 503 тисячі осіб.

У той же час американські медики зазначили, що є позитивні результати введених обмежень і заходів соціального дистанціювання. Щодня, у відсотковому співвідношенні, коронавірусом заражаються менше людей, ніж це було раніше.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо (Andrew Cuomo) підтвердив, що в п’ятницю в штаті було 777 нових смертельних випадків, а це незначне зниження в порівнянні з добою раніше.

Також в місті госпіталізують набагато менше людей. На цьому тижні максимум був – 290 випадків на день, тоді як минулого тижня було навіть по тисячі випадків в день.

Поки що політики в США заявляють про те, що в середині травня країна почне знімати введені обмеження і повертатися до звичного життя.

В цілому, з початку епідемії, в США померли понад 18,7 тисяч громадян внаслідок зараження COVID-19.

Статистика вказує на те, що більшість померлих внаслідок зараження коронавірусом – чорношкірі та мексиканці. У штаті Нью-Йорк 17% померлих внаслідок інфікування COVID-19 – чорношкірі. В Іллінойсі 42% смертей також припадають на чорношкірих.

У Нью-Йорку влада наказала вирити кілька братських могил, щоб поховати померлих внаслідок зараження COVID-19, тіла яких не забрали родичі або знайомі.

За прогнозами медиків, пік захворюваності в країні очікується вже на цьому тижні, а потім почне поступово знижуватися.