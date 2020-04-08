Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на дані університету Джонса Хопкінса.
Рекордна кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом зафіксована в епіцентрі спалаху на території США – місті Нью-Йорк. Також багато жертв коронавірусу в окрузі Нассо (штат Нью-Йорк) і окрузі Вейн (штат Мічиган). Тут за добу померли 500 і 402 пацієнта з COVID-19, відповідно.
Раніше рекордну кількість смертей від коронавірусу в країні фіксували 4 квітня. Тоді повідомлялося про 1344 летальних випадки за 24 години.
За даними університету Джона Хопкінса, в США від коронавірусу загинули понад 12,7 тисяч осіб. З них на Нью-Йорк припадає понад 4 тисячі смертей.
Наразі в США понад 399 тисяч хворих COVID-19. З них майже 22,5 тисячі осіб вилікувалися, а близько 13 тисяч – померли.
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