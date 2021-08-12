У США триває зростання кількості випадків зараження коронавірусом штаму Delta. Протягом останнього тижня кількість нових випадків збільшилась на 24%. Майже всі випадки серед невакцинованих громадян.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Очільниця Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі пояснила, що динаміка нових випадків заражень, госпіталізацій та смертей внаслідок зараження коронавірусом — вкрай негативна. Вона закликала невакцинованих громадян якомога швидше зробити щеплення.

Наразі в США приблизно 113 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що на 24% більше, ніж тижнем раніше. Кількість госпіталізацій в країні зросла на 31% (до 9,7 тис. на добу), а кількість смертей — понад 450 на добу (на 22% більше, ніж минулого тижня).

Валенскі пояснила, що якщо раніше кількість нових випадків зараження коронавірусу фіксували, як правило, тільки в чотирьох штатах, то тепер штам Delta активно поширюється в 90% штатів.