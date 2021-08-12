Про це повідомляє американське видання The Hill.
Очільниця Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі пояснила, що динаміка нових випадків заражень, госпіталізацій та смертей внаслідок зараження коронавірусом — вкрай негативна. Вона закликала невакцинованих громадян якомога швидше зробити щеплення.
Наразі в США приблизно 113 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що на 24% більше, ніж тижнем раніше. Кількість госпіталізацій в країні зросла на 31% (до 9,7 тис. на добу), а кількість смертей — понад 450 на добу (на 22% більше, ніж минулого тижня).
Валенскі пояснила, що якщо раніше кількість нових випадків зараження коронавірусу фіксували, як правило, тільки в чотирьох штатах, то тепер штам Delta активно поширюється в 90% штатів.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.