В Міністерстві юстиції США до кримінальної справи стосовно штурму Капітолія додали третього учасника Proud Boys. Йому пред'явили звинувачення у семи злочинах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Третій представник Proud Boys – Метью Грін із Сиракуз (Нью-Йорк). Його звинувачують в семи злочинах, які пов’язані зі штурмом Капітолія 6 січня. Мін’юст опублікував обвинувальний акт.

Про причетність Гріна оголосили відразу після заяви прокурора стосовно того, що місце лідера Proud Boys Чарльза Донохо – за ґратами, аж до судового засідання.

Також в Мін’юсті повідомили кілька деталей про те, що вдалося з’ясувати про групу Proud Boys та їх дії під час штурму Капітолія.

За словами прокурорів, обвинувачуваний Грін був біля Капітолія ще з двома іншими учасниками організації. Під час штурму вони разом прорвали поліцейський ланцюг біля монумента миру та ввірвались до Капітолія. При цьому, вони отримували вказівки від керівників Proud Boys по радіо.

Після успішного штурму Грін написав своєму куратору зашифроване повідомлення: “Зі мною все добре. Ми взяли столицю”.

Ввечері 21 квітня Мін’юст США повідомив, що Гріна заарештували. Чи має він адвоката – невідомо.

Окрім Гріна, Мін’юст пред’явив звинувачення двом іншим членам Proud Boys: Домініку Пеццолі та Вільяму Пепе. Прокурор стверджує, що Пепе та Пецолла діяли разом. Вони домовилися зняти металеву огорожу навколо Капітолію та протистояти поліціянтам. Для цього Пецолла розбив вікно, використовуючи при цьому поліцейський щит. Учасники штурму Капітолія потрапили всередину будівлі саме через це розбите вікно.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.