В американському штаті Міссурі затримали переодягненого в Джокера чоловіка, який погрожував всіх вбити в прямому ефірі Facebook.

Про це пише видання Washington Post.

51-річний Джеремі Гарньє заарештований за звинуваченням в озвучуванні терористичної загрози першого ступеня, коли з’явився на музичному вечорі в Blueberry Hill, легендарному ресторані і музичному клубі в жвавому розважальному районі Delmar Loop.

Одягнений в довгу пурпурне пальто і з розмазаним макіяжем, як персонаж Джокера Хіта Леджера в “Темному лицарі”, чоловік зайшов до закладу. При цьому він вів прямий ефір в Facebook. В іншій руці він тримав гігантське збільшувальне скло і нервово сміявся. За кадром хтось запитує, що він хоче випити. Джеремі “Джокер” просить спрайт.

“Я не можу бути п’яним, коли планую вбити групу людей”, – говорить він.

Через кілька миттєвостей з’являється поліція.

On 03-02-20, at approximately 8:15 pm, officers from the University City Police Department responded to the 6500 block… Опубліковано City of University City, Missouri (Official) Середа, 4 березня 2020 р.

Протягом всієї прямої трансляції, де також видно, як його вигнали з приміщення, Гарньє неодноразово говорить, що намагається підвищити “поінформованість про кризу опадів”.

“Коли ви поділіться цим відео, дайте їм знати, що Джокер не жартує, коли справа доходить до серйозної залежності. Ви повинні відмовитися від цього і надихнути дітей не робити цього”, – говорить він глядачам незадовго до свого арешту.

Проте його передплатники, а їх більше 12 000 в Facebook, запевняють, що чоловік жартував і нікому не хотів заподіяти шкоди. Зараз друзі Джеремі Гарньє збирають гроші на адвоката.