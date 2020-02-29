У Сполучених Штатах Америки зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження коронавірусом COVID-2019.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Смертельний випадок зафіксовано в окрузі Кінг (штат Вашингтон), неподалік від Сіетла.

“Одна людина, заражена коронавірусом, котра проживала в окрузі Кінг, штат Вашингтон, померла”, заявив представник департаменту охорони здоров’я штату Джеймі Ніксон.

Як повідомляє видання The New York Times, померла людина лікувалася в медзакладі в Кіркленді.

“Це сумний день у нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від COVID-19. Наші серця звернені до його сім’ї і друзів”, – зазначив губернатор штату Вашингтон Джей Інслі.

Він запевнив, що влада вживатиме необхідні заходи реагування.

Перший смертельний випадок у США вже прокоментував американський лідер Дональд Трамп. На брифінгу в Білому домі він поінформував, що померла жінка у віці “старше 50 років”.

“Вона була прекрасною жінкою”, – сказав він.

Раніше в штаті Вашингтон вже фіксувався випадок зараження у людини, котра повернулася з Китаю. У підсумку вона одужала.

Наразі в світі зареєстровано понад 85 тисяч підтверджених випадків зараження вірусом і не менше 2 933 підтверджених випадків смерті, інформує CNBC. Щонайменше 64 випадки зараження були підтверджені в США.