Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Смертельний випадок зафіксовано в окрузі Кінг (штат Вашингтон), неподалік від Сіетла.
“Одна людина, заражена коронавірусом, котра проживала в окрузі Кінг, штат Вашингтон, померла”, заявив представник департаменту охорони здоров’я штату Джеймі Ніксон.
Як повідомляє видання The New York Times, померла людина лікувалася в медзакладі в Кіркленді.
“Це сумний день у нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від COVID-19. Наші серця звернені до його сім’ї і друзів”, – зазначив губернатор штату Вашингтон Джей Інслі.
Він запевнив, що влада вживатиме необхідні заходи реагування.
Перший смертельний випадок у США вже прокоментував американський лідер Дональд Трамп. На брифінгу в Білому домі він поінформував, що померла жінка у віці “старше 50 років”.
“Вона була прекрасною жінкою”, – сказав він.
Раніше в штаті Вашингтон вже фіксувався випадок зараження у людини, котра повернулася з Китаю. У підсумку вона одужала.
Наразі в світі зареєстровано понад 85 тисяч підтверджених випадків зараження вірусом і не менше 2 933 підтверджених випадків смерті, інформує CNBC. Щонайменше 64 випадки зараження були підтверджені в США.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- Створення вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19 займе, як мінімум, один рік.