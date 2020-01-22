Перший в США випадок захворювання новим китайським вірусом був зафіксований в штаті Вашингтон.

Про це повідомили інформагентство The Associated Press (AP) и американська газета The New York Times.

За інформацією видання, чоловік повернувся в Сіетл з Ухані кілька днів тому і пізніше був госпіталізований з ознаками пневмонії. Аналізи хворого показали позитивні результати на наявність у нього коронавіруса, додають джерела видання.

Як уточнили співрозмовники AP, чоловік, який заразився, старший 30 років і його стан оцінюється як задовільний. Пацієнт перебуває в лікарні міста Еверетт недалеко від Сіетла.

За останніми даними, від коронавіруса 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них – в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю – в Японії, Південній Кореї, Таїланді.

Відомо, що вірус передається від людини до людини. До основних симптомів інфекції відносять підвищену температуру, стомлення і кашель з невеликою мокротою. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тисячі осіб

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.