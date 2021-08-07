В п'ятницю, 6 серпня, в США зафіксували 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник, оскільки востаннє таку кількість фіксували взимку, до початку кампанії з вакцинації.

Про це повідомили в Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Більшість випадків зараження – в південних штатах, які значно відстають за темпами вакцинації населення. В основному, заражаються невакциновані особи.

Представники CDC нагадали, що кількість заражень, госпіталізацій та смертність в країні будуть зростати, оскільки темпи вакцинації суттєво сповільнилися.

На сьогодні лише половина американців, які мають право на щеплення проти коронавірусу, отримали хоча б одну дозу вакцини.

Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Протягом останніх двох тижнів кількість ушпиталень зросла на 140%.

Середня кількість нових інфікованих коронавірусом в липні збільшилася вшестеро. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків недуги. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.

Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.