Про це він написав у Twitter.

Помпео заявив, що США діяли “прозоро щодо міжнародно-правової основи нанесеного удару”.

“Ми відкидаємо неправдиве повідомлення Спеціального доповідача ООН про цілеспрямоване вбивство за допомогою збройних безпілотних літальних апаратів у випадку з іранським генералом Касем Сулеймані”, – написав Помпео.

Але в ООН заявили з цього приводу, що ліквідація Сулеймані була необґрунтованою, оскільки немає доказів того, що він нібито планував атаку проти інтересів США.

Таку думку висловила спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламард. Вона зазначила, що “американська військова акція була незаконною”.