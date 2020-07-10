Про це він написав у Twitter.
Помпео заявив, що США діяли “прозоро щодо міжнародно-правової основи нанесеного удару”.
“Ми відкидаємо неправдиве повідомлення Спеціального доповідача ООН про цілеспрямоване вбивство за допомогою збройних безпілотних літальних апаратів у випадку з іранським генералом Касем Сулеймані”, – написав Помпео.
We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020
Але в ООН заявили з цього приводу, що ліквідація Сулеймані була необґрунтованою, оскільки немає доказів того, що він нібито планував атаку проти інтересів США.
Таку думку висловила спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламард. Вона зазначила, що “американська військова акція була незаконною”.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.