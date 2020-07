Про це він написав у Twitter.

Помпео заявив, що США діяли “прозоро щодо міжнародно-правової основи нанесеного удару”.

“Ми відкидаємо неправдиве повідомлення Спеціального доповідача ООН про цілеспрямоване вбивство за допомогою збройних безпілотних літальних апаратів у випадку з іранським генералом Касем Сулеймані”, – написав Помпео.

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020