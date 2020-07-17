Про це повідомляє Reuters.
Раніше в Білому домі заявили, що прийматимуть студентів з Європи, у яких вже є дозволи на в’їзд в США. Через кілька днів було прийнято рішення приймати авіарейси зі студентами, які прилетять до Америки на навчання.
Йдеться про десятки тисяч студентів з Європи.
“Студенти в європейських країнах, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах, звільняються від заборони, згідно з меморандумом”, – сказано в повідомленні.
При цьому, правило не поширюється на студентів, яким необхідно летіти в США з Ірану, Бразилії та Китаю.
У Трампа заявили, що ці кроки – частина зусиль адміністрації Трампа по поступовому відновленню міжнародних поїздок після декількох місяців обмежень через пандемію коронавірусу.
Президент Дональд Трамп заборонив в’їзд мандрівникам з більшості європейських країн ще в березні.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.