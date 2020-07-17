США заявили про готовність зняти обмеження на в'їзд для іноземних студентів з Європи. Поки що з країн ЄС прийматимуть тільки такі авіарейси.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше в Білому домі заявили, що прийматимуть студентів з Європи, у яких вже є дозволи на в’їзд в США. Через кілька днів було прийнято рішення приймати авіарейси зі студентами, які прилетять до Америки на навчання.

Йдеться про десятки тисяч студентів з Європи.

“Студенти в європейських країнах, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах, звільняються від заборони, згідно з меморандумом”, – сказано в повідомленні.

При цьому, правило не поширюється на студентів, яким необхідно летіти в США з Ірану, Бразилії та Китаю.

У Трампа заявили, що ці кроки – частина зусиль адміністрації Трампа по поступовому відновленню міжнародних поїздок після декількох місяців обмежень через пандемію коронавірусу.

Президент Дональд Трамп заборонив в’їзд мандрівникам з більшості європейських країн ще в березні.