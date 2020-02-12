Спеціальний представник США по Західним Балканам Метью Палмер вважає, що Росія намагається спровокувати розкол в регіоні, перешкодивши його інтеграції з Заходом.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Албанії Іліром Мета.

“Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан”, – зазначив Палмер пыд час розмови.

Він висловив думку, що Росія хоче бачити цей регіон в стані нестабільності, розколу, підозрілості й хаосу.

Як відомо, Палмера призначили спецпредставником по Західних Балканах в серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.