Про це він заявив під час зустрічі з президентом Албанії Іліром Мета.
“Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан”, – зазначив Палмер пыд час розмови.
Він висловив думку, що Росія хоче бачити цей регіон в стані нестабільності, розколу, підозрілості й хаосу.
Як відомо, Палмера призначили спецпредставником по Західних Балканах в серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.
- Директор ФБР Крістофер Рей (Christopher Wray) заявив, що спроби Росії впливати на політичну ситуацію в США і проводити кампанію з дезінформації – тривають.