У США стартували фінальні випробування ще двох вакцин від коронавірусу. Таким чином, в найближчі тижні можуть оголосити про готовність чотирьох вакцин.

Про це заявив президент країни Дональд Трампа, повідомляє The Washington Post.

Трамп сказав, що фінальна стадія клінічних випробувань двох вакцин була досягнута в рекордні терміни. Як тільки випробування закінчаться і вакцини будуть визнані ефективними – їх почнуть запускати у виробництво.

Президент США заявив, що розробка вакцини від коронавірусу – пріоритетне завдання. Він зробив акцент на тому, що США необхідно не просто “взяти під контроль пандемію коронавірусу”, а “покінчити з нею”.

Якщо раніше Трамп говорив про покращення ситуації навколо епідемії коронавірусу в країні, то тепер не виключає, що ситуація може погіршитися.

“На жаль, можливо, стане ще гірше до того, як буде поліпшення”, – зазначив він.

Після таких слів Трамп закликав американців носити маски з метою безпеки, оскільки вони мають “позитивний ефект”.

Розробники вакцин заявили, що не мають права на поспіх при розробці, адже на етапі виробництва її необхідно буде розподіляти по всьому світу.

“Пам’ятайте, що це буде вакцина, яка буде використовуватися в усьому світі, тому кожен регулюючий орган буде мати уявлення про безпеку та ефективність нашої вакцини”, – сказала Мене Пангалос з AstraZeneca, підкомісії з нагляду і розслідувань Energy and Commerce.

На сьогоднішній день кілька компаній, в тому числі AstraZeneca, Moderna і Pfizer, опублікували багатообіцяючі результати ранніх випробувань вакцин-кандидатів на людях. З п’яти фірм, все, крім Pfizer, отримали від сотень мільйонів до більш ніж мільярда з державного фінансування США для розробки вакцин.

Pfizer – єдина компанія, яка не отримала державного фінансування для розробки вакцини.