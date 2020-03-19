Про це розповіла фінансовий аналітик Мішель Мейер, повідомляє CNBC.
“Ми офіційно заявляємо, що американська економіка впала в рецесію, приєднавшись до решти світу, і це дуже глибока просадка”, – написала вона в доповіді.
За прогнозами Мейер, Штатам загрожує зростання безробіття, накопичення фактично знищені, а споживча впевненість втрачена.
За оцінками експерта, в другому кварталі 2020 року економіка США впаде на 12% ВВП, а за підсумками всього 2020 року падіння складе 0,8%.
Водночас в Bank of America припускають, що ця криза буде короткостроковою.
“Хоч обвал і дуже жорсткий, але ми очікуємо, що він не триватиме довго”, – написала Мейер, відзначаючи, що державі не слід скупитися на економічні стимули.
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