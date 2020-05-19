Covid-19 Україна

оновлено 19.05.2020 о 10:01

Всього:

18876(+260)

Хворіють:

12696(+260)

Вилікувались:

5632(+160)

Померло:

548(+13)

11:50 Трамп висунув ультиматум ВООЗ
11:42 Після пом'якшення карантину у венеціанські канали повернулися гондоли
11:28 Через реформи психіатричні лікарні недоотримують 50-80% фінансування, – МОЗ
11:14 В Івано-Франківську затримали хакера, який викрав персональні дані жителів ЄС і США
11:01 У США заявили про перші успіхи в розробці вакцини від COVID-19
10:58 Степанов розповів, чому МОЗ не підписав процедуру закупівлі ліків
10:37 Україна може відновити авіасполучення з ЄС в червні
10:20 Без жетонів: як у Києві працюватиме метро після карантину
10:13 Словаччина і Чехія пом’якшили заходи перетину кордонів
10:05 Рада повертається до звичної роботи після карантину: трансляція
09:56 У Китаї стався сильний землетрус, загинули щонайменше 4 людини
09:38 Монастир ПЦУ на Рівненщині закрили на карантин через коронавірус у настоятеля
08:59 Сьогодні в Україні знову дощі
08:49 Обвал будинку в Одесі: встановлено місцеперебування всіх мешканців, жертв і постраждалих немає
08:06 Україна екстрадувала до Грузії затриманого торік лідера ІДІЛ
07:31 У Києві запустять додаткові автобусні спецрейси з 19 травня
02:10 Загадкові прогнози погоди від Девіда Лінча стали регулярними
01:48 Бренд Кім Кардашьян почав шити маски для людей з різним кольором шкіри
01:06 СБУ почала розслідування можливої державної зради Єрмака та Кучми, — В'ятрович

18 травня

22:24 Стерненко подав до суду на «слугу народу» Дубінського
21:18 Головний санлікар Ляшко заявив, що COVID-19 гине в солоній воді. Це — фейк
20:47 Голова Ryanair розкритикував двотижневий карантин для авіапасажирів: «Це ідіотізм»
19:44 Два мусульманських свята стануть державними в Україні
19:25 ОПЗ працює тільки на одному колекторі, його поломка загрожує екологічними наслідками, — Щуріков
18:57 Після анексії Крим вимушено покинули майже 50 тисяч людей

У США заявили про перші успіхи в розробці вакцини від COVID-19

Біотехнологічна компанія, яка проводить розробки вакцини від коронавіруса спільно з Національним інститутом охорони здоров'я США, заявила про успіхи.

Вівторок, 19 травня 2020, 11:01

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

У коментарі CNN, доктор Тал Закс підтвердив, що клінічні випробування вакцини на першій фазі пройшли успішно.

“Це хороші новини й новини, які, як ми думаємо, на які багато хто чекав досить довго”, – сказав Тал Закс.

Разом з тим, результати дослідження не були рецензовані й не опубліковані в медичному журналі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Moderna, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, є одним з восьми розробників у всьому світі, які проводять клінічні випробування вакцини на людях.

Також випробування проводять ще дві компанії з США Pfizer і Inovio, Оксфордський університет у Великобританії та чотири компанії в Китаї.

У компанії пояснили, що нейтралізуючі антитіла вакцини зв’язуються з вірусом і не дають йому атакувати клітини людини.

“Ми продемонстрували, що ці антитіла – це імунна відповідь, і вони, насправді, можуть блокувати вірус. Я думаю, що це дуже важливий перший крок в нашому шляху до створення вакцини”, – сказав Закс.

Теги: Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!