У США заявили про перші успіхи в розробці вакцини від COVID-19

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
У коментарі CNN, доктор Тал Закс підтвердив, що клінічні випробування вакцини на першій фазі пройшли успішно.
“Це хороші новини й новини, які, як ми думаємо, на які багато хто чекав досить довго”, – сказав Тал Закс.
Разом з тим, результати дослідження не були рецензовані й не опубліковані в медичному журналі.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Moderna, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, є одним з восьми розробників у всьому світі, які проводять клінічні випробування вакцини на людях.
Також випробування проводять ще дві компанії з США Pfizer і Inovio, Оксфордський університет у Великобританії та чотири компанії в Китаї.
У компанії пояснили, що нейтралізуючі антитіла вакцини зв’язуються з вірусом і не дають йому атакувати клітини людини.
“Ми продемонстрували, що ці антитіла – це імунна відповідь, і вони, насправді, можуть блокувати вірус. Я думаю, що це дуже важливий перший крок в нашому шляху до створення вакцини”, – сказав Закс.
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