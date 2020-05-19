У США заявили про перші успіхи в розробці вакцини від COVID-19

Біотехнологічна компанія, яка проводить розробки вакцини від коронавіруса спільно з Національним інститутом охорони здоров'я США, заявила про успіхи.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

У коментарі CNN, доктор Тал Закс підтвердив, що клінічні випробування вакцини на першій фазі пройшли успішно.

“Це хороші новини й новини, які, як ми думаємо, на які багато хто чекав досить довго”, – сказав Тал Закс.

Разом з тим, результати дослідження не були рецензовані й не опубліковані в медичному журналі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Moderna, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, є одним з восьми розробників у всьому світі, які проводять клінічні випробування вакцини на людях.

Також випробування проводять ще дві компанії з США Pfizer і Inovio, Оксфордський університет у Великобританії та чотири компанії в Китаї.

У компанії пояснили, що нейтралізуючі антитіла вакцини зв’язуються з вірусом і не дають йому атакувати клітини людини.

“Ми продемонстрували, що ці антитіла – це імунна відповідь, і вони, насправді, можуть блокувати вірус. Я думаю, що це дуже важливий перший крок в нашому шляху до створення вакцини”, – сказав Закс.