У біотехнологічної компанії Moderna заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях.

Про це сказано в заяві на офіційному сайті компанії.

Вакцину мРНК-1273 почали тестувати ще в квітні. На етапі клінічних випробувань (на людях) вакцини брали волонтери віком від 18 до 55 років. На цьому етапі вакцина показала позитивний результат.

Дослідники зазначили, що після введення вакцини, на 43 день, в крові волонтерів кількість антитіл значно перевищувала аналогічний показник у тих, хто вже перехворів коронавірусом. У іншої частини пацієнтів вакцина дала таку саму кількість антитіл, що і у перехворілих.

Також в компанії зазначили, що на першій фазі досліджень не було зафіксовано ускладнень внаслідок отримання вакцини.

Тепер запланована наступна фаза клінічних досліджень. Вона почнеться в липні.

Дослідження на мишах показало, що, якщо тварина отримувала вакцину, то вірус не міг проникнути в легені.

Крім цієї вакцини, у компанії Moderna є ще дев’ять проти респіраторних інфекцій.