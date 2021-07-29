В США повідомили про ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) за останній квартал на 6,5%, що майже на 2% менше, ніж прогнозували експерти.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Нові дані ВВП – ще один доказ прогресу, якого ми досягли, вирвавши нашу економіку з одного із найжахливіших моментів історії… З сьогоднішніми цифрами економіка США перевищила показники ВВП, які були до пандемії… В першій половині цього року ми збільшили нашу економіку найшвидшими темпами за майже чотири десятиріччя, було створено понад три мільйони нових робочих місць, ми вдвічі скоротили кількість звернень за допомогою з безробіття”, – сказала Псакі.

Економіка США в другому кварталі 2021 року показала впевнений ріст, хоча темпи виявились нижчими, ніж очікувалося. В другому кварталі ВВП США збільшився на 6,5% за даними Міністерства торгівлі. В першому кварталі – на 6,3%.

До цього економісти прогнозували, що у другому кварталі ріст ВВП в другому кварталі складе 8,5%. Це найнижчі показники ВВП в країні з 1946 року. Як відомо, зниження темпів економічного розвитку країни зумовлено пандемією коронавірусу.

При цьому, в Національному бюро економічних досліджень на минулому тижні оголосили, що викликаний пандемією коронавірусу економічний спад, який розпочався в країні в лютому 2020 року, закінчився у квітні.

За новими прогнозами експертів, економічний ріст буде стійким до кінця цього року. Економічні перспективи виявились під загрозою через новий сплеск кількості заражень коронавірусом внаслідок поширення нового штаму Delta. Ріст інфляції та збої в постачанні можуть негативно вплинути на динаміку економічного розвитку.

За економічними оцінками, у 2021 році ріст економіки США складе 7%. Це буде найвищий показник з 1984 року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив свої прогнози для економіки США до 7% у 2021 році та до 4,9% у 2022 році.