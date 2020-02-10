Про це повідомляє британська служба BBC.
Феєрверк запустили в рамках зимового фестивалю, і важив він 1270 кілограмів.
При цьому салют запускали з 8–метрової сталевої труби, закопаної в землю на горі.
У повідомленні йдеться, що заряд феєрверку набрав швидкість у 482 км/год і перед вибухом піднявся в небо на 670 метрів.
У Книзі рекордів Гіннеса визнали даний запуск найбільшим феєрверком за всю історію.
Попередній рекорд було зафіксовано під час запуску феєрверку в Об’єднаних Арабських Еміратах, який важив тисячу кілограмів.
- Раніше вчені зафіксували, що від східного узбережжя Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг площею 1636 квадратних кілометрів і вагою 315 млрд тонн.