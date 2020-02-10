В американському місті Стімбоут-Спрінгс (штат Колорадо) запустили найбільший феєрверк у світі, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Феєрверк запустили в рамках зимового фестивалю, і важив він 1270 кілограмів.

При цьому салют запускали з 8–метрової сталевої труби, закопаної в землю на горі.

У повідомленні йдеться, що заряд феєрверку набрав швидкість у 482 км/год і перед вибухом піднявся в небо на 670 метрів.

У Книзі рекордів Гіннеса визнали даний запуск найбільшим феєрверком за всю історію.

Попередній рекорд було зафіксовано під час запуску феєрверку в Об’єднаних Арабських Еміратах, який важив тисячу кілограмів.