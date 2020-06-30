У Сполучених Штатах Америки вступили в силу обмеження на експорт в Російську Федерацію.

Про це повідомило німецьке видання DW.

Уточнюється, що нові правила обмежать експорт чутливих технологій в Росію, Венесуелу і Китай. Дані заходи спрямовані на запобігання спробам установ і організацій з цих країн купити американські технології, які можна використовувати для розробки військових літаків, зброї, засобів спостереження.

“Деякі організації в Китаї, Росії та Венесуелі намагалися обійти американський експортний контроль і підірвати американські інтереси в цілому, тому ми будемо пильно стежити за тим, щоб американські технології не потрапили в чужі руки”, – розповів міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Відзначається, що поправки були підготовлені ще в квітні. При цьому нові правила розширюють трактування “кінцевого військового використання” товарів. Тепер під категорію потраплять технологічні засоби, зокрема, датчики і напівпровідникове обладнання.

Крім того, в США також відмовляються від деяких винятків, які застосовувалися раніше до ліцензій для цивільних постачальників. Положення поширюється на держави, діяльність яких Америка вважає загрозою своїй національній безпеці.