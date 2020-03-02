Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на органи охорони здоров’я штату.
Чоловік жив у будинку для літніх людей, а коли захворів, то перебував у лікарні Evergreen Health в Кіркленді. Він помер у суботу, 29 лютого.
У неділю випадки захворювання коронавірусом зареєстрували у Флориді та Нью-Йорку.
За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, у Нью-Йорку захворіла жінка у віці 30 років. Вона заразилася вірусом під час поїздки до Ірану і в даний час знаходиться в ізоляції у своєму будинку.
We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated
There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2020
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.
- Раніше повідомлялося, що в США, Таїланді та Австралії зареєстровані перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19.
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