Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на органи охорони здоров’я штату.

Чоловік жив у будинку для літніх людей, а коли захворів, то перебував у лікарні Evergreen Health в Кіркленді. Він помер у суботу, 29 лютого.

У неділю випадки захворювання коронавірусом зареєстрували у Флориді та Нью-Йорку.

За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, у Нью-Йорку захворіла жінка у віці 30 років. Вона заразилася вірусом під час поїздки до Ірану і в даний час знаходиться в ізоляції у своєму будинку.


Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.
  • Раніше повідомлялося, що в США, Таїланді та Австралії зареєстровані перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19.
  • Президент Дональд Трамп помилився зі статю першого американця, який помер від коронавірусу.