Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на органи охорони здоров’я штату.

Чоловік жив у будинку для літніх людей, а коли захворів, то перебував у лікарні Evergreen Health в Кіркленді. Він помер у суботу, 29 лютого.

У неділю випадки захворювання коронавірусом зареєстрували у Флориді та Нью-Йорку.

За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, у Нью-Йорку захворіла жінка у віці 30 років. Вона заразилася вірусом під час поїздки до Ірану і в даний час знаходиться в ізоляції у своєму будинку.

We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated

There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2020