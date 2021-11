Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Стрілянина сталася біля магазину-пекарні Makeda’s Homemade Butter Cookies недалеко від міського аеропорту близько години дня за місцевим часом.

Його двоюрідний брат сказав The Daily Memphian, що репер відвідував свою хвору тітку, а також збирався роздати тушки індиків на День подяки, що він робив щороку.

Новину про смерть репера підтвердив мер Мемфіса Джим Стрікленд.

“Трагічна смерть реп-виконавця Young Dolph в результаті стрілянини є ще одним нагадуванням про біль, який несе насильство”, – сказав він.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends.

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021