Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Стрілянина сталася біля магазину-пекарні Makeda’s Homemade Butter Cookies недалеко від міського аеропорту близько години дня за місцевим часом.

Його двоюрідний брат сказав The Daily Memphian, що репер відвідував свою хвору тітку, а також збирався роздати тушки індиків на День подяки, що він робив щороку.

Новину про смерть репера підтвердив мер Мемфіса Джим Стрікленд.

“Трагічна смерть реп-виконавця Young Dolph в результаті стрілянини є ще одним нагадуванням про біль, який несе насильство”, – сказав він.

Young Dolph випустив свій дебютний альбом у 2016 році.

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Young Dolph народився 27 липня 1985 року в Чикаго, після чого у малолітньому віці переїхав із сім’єю до Мемфісу, повідомляє The New York Times. За його словами, щоб допомогти сім’ї, він був змушений у підлітковому віці торгувати наркотиками.

У лютому 2017 року репер Young Dolph заявив, що в його автомобіль у Шарлотті кілька разів стріляли. Потім у вересні того ж року його поранили під час стрілянини в Лос-Анджелесі.

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