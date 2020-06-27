Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що музикант потрапив у перестрілку з іншою людиною, яка була госпіталізована з пораненнями.
Після перестрілки репера госпіталізували, але лікарі не змогли врятувати чоловіка.
“Детективи вважають, що під час події на місці злочину і поруч з ним знаходилося ще десять людей. Слідчі наполегливо рекомендують тим, хто є потенційним свідком, звертатися до них”, – заявили в поліції.
Лоуренс Френкс молодший (Huey) народився в 1989 році в Сент-Луїсі. Найбільш відомий завдяки своїй пісні Pop, Lock & Drop It.
- У США застрелили 20-річного репера Pop Smoke.